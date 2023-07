Développement des services de sécurité sociale et de soins aux personnes âgées. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le taux de vieillissement de la population vietnamienne est l'un des plus élevés au monde. De nombreux experts estiment que cela affecte presque tous les domaines de la vie sociale.

Selon l'Office général des statistiques, le Vietnam est officiellement entré dans la période de vieillissement démographique en 2011. Selon les résultats d'un recensement de la population et du planning familial effectué en 2011, le taux de personnes de plus de 65 ans était de 7%.

Le Dr Pham Vu Hoang, directeur général adjoint du Département général de la population et du planning familial du ministère de la Santé, a déclaré que le vieillissement démographique se produisait beaucoup plus rapidement que la croissance démographique. Ce phénomène s'accompagne d'un besoin accru de travailler, mais il n'a pas été associé à une amélioration de la santé des personnes âgées.

Le vieillissement démographique présente à la fois des opportunités et des défis pour la croissance économique et la stabilité sociale. Ainsi, dans la stratégie de développement socio-économique, le vieillissement démographique doit jouer un rôle à la mesure de ses effets sur le développement socio-économique du pays. Les personnes âgées doivent être considérées comme un contributeur important au processus de développement socio-économique, plutôt que comme un bénéficiaire de prestations sociales.

Amélioration de la santé pour les personnes âgées. Photo: VNA



Le vieillissement démographique devient une tendance au Vietnam comme dans le monde. Il pose les défis mais offre aussi les opportunités. Pour tirer les opportunités du vieillissement démographique, il faudrait encourager le secteur privé à participer à l’édification et à l'amélioration du système de sécurité sociale, l’attraction des capitaux d'investissement non budgétaires dans les infrastructures sanitaires, culturelles et sociales en faveur des personnes âgées, etc.

Cependant, il est important de maintenir un taux de fécondité suffisant pour assurer un équilibre et une harmonie entre les âges de la population vietnamienne, ainsi qu'une taille démographique adaptée à sa superficie. Cela permettrait de maintenir une proportion relativement stable de la population en âge de travailler, de ralentir le vieillissement démographique et d'améliorer les services de sécurité sociale et de prise en charge des personnes âgées. – VNA