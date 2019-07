Tran Quoc Vuong (droite) et Kikeo Khaykhamphithun. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu lundi matin 29 juillet à Hanoï Kikeo Khaykhamphithun, secrétaire du Comité central et président de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), en visite au Vietnam pour participer au 7e colloque théorique entre les deux Partis placé sous le thème « Elaborer le Parti et le système politique dans la nouvelle situation ».

Kikeo Khaykhamphithun, également président du Conseil central de théorie et président du Conseil national des sciences sociales du Laos, a souligné l’importance des colloques organisés par les deux Partis pour clarifier les questions théoriques et pratiques posées aux processus de Renouveau des deux pays.

Il s’est réjoui de l’approfondissement des relations entre le Laos et le Vietnam dans tous les domaines, avant de remercier le Vietnam pour son soutien et ses aides accordés au Laos.

Il a affirmé que les deux parties continueraient à coordonner étroitement en renforçant les échanges d'informations et d'expériences, les recherches théorique et la synthèse pratique sur les problèmes d’intérêt commun, à sensibiliser les populations, notamment les jeunes, aux relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

De son côté, Tran Quoc Vuong a affirmé que le travail de théorie était très important pour les deux Partis.

Selon lui, le 7e colloque théorique entre les deux Partis permettrait d’échanger des expériences dans l’élaboration du Parti et du système politique, en clarifiant des questions théoriques et pratiques posées aux processus de Renouveau des deux pays.

Tran Quoc Vuong a également apprécié les résultats de coopération entre les deux parties ces dernières années.

Le même jour, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, également président de la Commission de sensibilisation et d'éducation du CC du PCV, a eu une entretien avec Kikeo Khaykhamphithun.

Les deux parties se sont informées de la situation respective. Elles ont évalué les relations de coopération entre les deux Commissions de sensibilisation et d'éducation au cours de ces dernières années. Elles ont discuté des mesures pour renforcer leur coopération, partagé des expériences en matière de préparatifs pour les congrès de chaque Parti.

Auparavant, Nguyen Xuan Thang, secrétaire du Comité central du PCV, président du Conseil de théorie du CC du PCV et directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, avait également rencontré Kikeo Khaykhamphithun. -VNA