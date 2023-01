Hanoï (VNA) - La direction nationale chargée de la jeunesse doit proposer des mesures susceptibles de mettre en avant les jeunes talents.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre, Trân Hông Hà, lors de la 2e conférence de ladite direction, organisée ce mardi à Hanoï. Ainsi en 2023, la direction devra participer au perfectionnement de la législation liée à la jeunesse et à l’organisation de forums nationaux et internationaux sur le développement et la diplomatie de la jeunesse, a-t-il ajouté.

«Il convient de mettre en place des projets plus pertinents et répondant aux besoins réels des jeunes. Enthousiastes, ambitieux, intelligents et dévoués, les jeunes vietnamiens sont les principaux acteurs des processus de transition numérique et verte. Il faut donc les solliciter par des politiques incitatives», a souligné Trân Hông Hà. -VOV/VNA