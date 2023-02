Hanoi (VNA) - La presse devra être plus rapide, exacte, professionnelle et pertinente, a déclaré le vice-Premier ministre, Trân Hông Hà, lors d’une réunion avec les organes de presse, tenue ce mardi à Hanoï.

Il a également appelé les médias à se moderniser pour répondre aux exigences de la population.

«La presse doit garantir une couverture médiatique rapide et complète au service du public. L’objectif est d’expliquer les politiques et les actions menées par le gouvernement aux habitants», a-t-il déclaré.

La commission centrale de la Communication et de l’Éducation a salué la qualité et la diversité des publications à l’occasion du Têt du Chat 2023. Parmi les plus remarquables: l’émission «Un printemps heureux» réalisée par notre radio la Voix du Vietnam et le programme «Un printemps chaleureux – Un Têt d’union» de la télévision VTC. -VOV/VNA