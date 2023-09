Trà Vinh (VNA) - La province de Trà Vinh, dans le delta du Mékong, a organisé vendredi 29 septembre à l’Université de Trà Vinh le troisième programme d’échange culturel Vietnam-Japon.

Le programme d’échange culturel permet de renforcer les relations de coopération, d’échange entre les deux pays. Photo d’illustration: Facebook

Ce programme est destiné à célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon (1973-2023), à resserrer l’amitié entre les deux pays, à promouvoir l’image du Japon auprès des Vietnamiens et à présenter Trà Vinh aux amis et investisseurs internationaux.Lors de l’événement, le président du Comité populaire provincial Lê Van Han a remercié le gouvernement japonais pour son soutien à la province dans la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique.Le Japon est l’un des partenaires stratégiques les plus importants, le plus grand fournisseur d’aides publiques au développement (APD) du Vietnam et un partenaire traditionnel de Trà Vinh, a-t-il déclaré, ajoutant que les projets financés par l’APD japonais ont apporté de grands avantages économiques à la population locale.En particulier, une filiale de Yazaki EDS Vietnam Company Limited opère à Trà Vinh avec un capital d’investissement total de près de 49 millions de dollars, créant des emplois pour plus de 5.000 travailleurs locaux.Les collèges et universités de Trà Vinh ont signé des protocoles d’accord avec des écoles et localités japonaises pour coopérer dans l’enseignement de la culture et de la langue japonaises et soutenir les PME dans le développement technologique et l’emploi.Actuellement, près de 1.200 travailleurs de Trà Vinh travaillent à l’étranger, dont 1.140 au Japon.Le consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, Masuo Ono, a déclaré espérer voir les entreprises japonaises renforcer davantage leur présence à Trà Vinh, promouvant ainsi le potentiel et les atouts locaux. – VNA