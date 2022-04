Lors de la cérémonie d’inauguration de l’hôpital. Photo : VNA

Trà Vinh (VNA) - La province de Trà Vinh, dans le delta du Mékong, a inauguré dimanche 24 avril son nouvel hôpital général d’un coût d’investissement de 1,6 billion de dôngs (69,6 millions de dollars).

Le financement de l’hôpital de 700 lits, qui couvre plus de 16 ha, se compose de 1,4 billion de dôngs provenant d’obligations du gouvernement et de 200 milliards de dôngs provenant du budget local.

La construction de ses principales installations a débuté en janvier 2019.

Cet hôpital général moderne comprend de 700 lits. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie d’inauguration, le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Trung Hoàng a déclaré qu’il s’agissait du plus grand établissement de santé de Trà Vinh.



Doté d’infrastructures et d’équipements modernes, il devrait répondre à la demande d’examens et de traitements médicaux des résidents locaux, ainsi que ceux des provinces voisines, contribuant à alléger la surcharge de l’ancien hôpital et des établissements de santé de niveau supérieur, a-t-il ajouté. – VNA