Cérémonie de signature de l'accord de coopération pour conseiller et soutenir les étudiants souhaitant étudier en Allemagne dans des Instituts universitaires professionnels à Tra Vinh. Photo: VNA



Tra Vinh (VNA) - La cérémonie de signature d'un accord de coopération pour conseiller et soutenir les étudiants souhaitant étudier en Allemagne dans des Instituts universitaires professionnels spécialisés dans la construction a eu lieu lundi 3 avril dans la province de Tra Vinh (Sud).



Les signataires étaient des représentants du service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, du service provincial de l'Education et de la Formation, de l'antenne de la Banque des politiques sociales de Tra Vinh, de la Société par actions d'investissement et de développement SHB et du Centre de formation en construction du groupe allemand de construction BiW.

Selon le directeur du service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Van Ut, les élèves et étudiants participant au programme auront accès à de nombreuses politiques de la province, telles que prise en charge des frais de formation en langue étrangère, formation aux connaissances nécessaires, dépenses pour les procédures de sortie, prêts sans intérêt jusqu'à 150 millions de dongs du budget provincial par l'intermédiaire de la Banque des politiques sociales, etc.

Le programme d'études à l'étranger dans des Instituts universitaires professionnels et l'envoi de travailleurs à l'étranger entrent dans le cadre de la stratégie de formation et de développement de ressources humaines hautement qualifiées pour un développement socio-économique rapide et durable de la province de Tra Vinh.

Pendant la période 2012 - 2022, cette localité a envoyé 3.460 travailleurs vers des marchés tels que le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), la Malaisie, le Laos, etc. -VNA