Hanoi (VNA) – Tous les patients graves du COVID-19 au Vietnam à compter jusqu’à jeudi matin 21 mai ont été guéris et aucun décès n’est à déplorer, a informé le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê, chef de l’Agence de gestion des examens et des traitements médicaux du ministère de la Santé.

Le professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê. Photo : VNA

Jusqu’à jeudi après-midi 21 mai, sur les 324 personnes contaminées, 266 ont été guéries, a indiqué le responsable qui est également chef adjoint du sous-comité des soins médicaux du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Même que le cas le plus grave qui est le patient nº91, un pilote britannique en cours de traitement à l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a été testé négatif au nouveau coronavirus baptisé SARS-CoV-2 six fois, a fait savoir professeur associé-Docteur Luong Ngoc Khuê.Les résultats de la culture du virus à partir des échantillons recueillis chez ce patient à l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville attestent de sa guérison et excluent la possibilité d’une réinfection, a-t-il ajouté.En une semaine, 59 personnes se sont portées volontaires comme donneurs de greffons pulmonaires, le plus jeune de 21 ans et le plus âgé de 76 ans, pour permettre une transplantation pulmonaire pour le patient britannique, a-t-il fait savoir.Le responsable a également indiqué que le patient nº91, admis en réanimation à l’Hôpital Cho Rây, qui n’a aucun proche ni de visite mais a reçu des soins très attentifs de la part des médecins et infirmiers.Le Vietnam a continué à s’attirer des louanges de la communauté internationale pour sa réponse et ses résultats obtenus dans la lutte anticoronavirus alors qu’il n’a pas autant de moyens financiers d’éradiquer la pandémie que d’autres pays et territoires. – VNA