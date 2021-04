Photo: VFF



Hanoï (VNA) – Les 19 et 20 avril, tous les 45 membres de l'équipe nationale de football masculin ont reçu une première injection du vaccin contre le COVID-19 et sont prêts à se réunir en mai prochain. La deuxième injection sera effectuée mi-mai.

Auparavant, de premiers membres de l'équipe avaient été vaccinés dont l’entraîneur Park Hang-seo. Il s’agit d’une priorité accordée par le gouvernement vietnamien aux membres de l’équipe en vue de ses matches internationaux.



Tous les membres de l' équipe nationale de football masculin ont reçu une première injection du vaccin contre le COVID-19 à l'hôpital central militaire 108. Photo: VFF

L'équipe nationale de football masculin se prépare aux matches restants du 2e tour des éliminatoires de la zone Asie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ce tour est prévu en juin 2021 aux Émirats Arabes Unis (EAU).

Le Vietnam figure dans le groupe G, aux côtés de la Malaisie, de l'Indonésie, de la Thaïlande et des EAU. Le Vietnam jouera contre l’Indonésie le 7 juin prochain, tandis que les matches contre la Malaisie et les EAU se tiendront respectivement les 11 et 15 juin. Actuellement, l’équipe vietnamienne est en tête du groupe G avec 11 points.

Pour se préparer les prochains matchs, les membres de l’équipe se réuniront le 10 mai et partiront pour les EAU le 27 mai. -VNA