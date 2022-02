Les élèves découvrent un nouvel univers scolaire et le port obligatoire du masque. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Toutes les 63 villes et provinces du pays prévoient de rouvrir les écoles dans ce mois après leur fermeture pendant des mois pour aider à contenir la propagation du COVID-19, a annoncé le ministère de l'Éducation et de la Formation, lundi soir, 7 février.

Tous les établissements d'enseignement supérieur ont élaboré des plans pour accueillir à nouveau leurs étudiants à partir du 14 février.

Auparavant, le ministère de l'Éducation et de la Formation a publié une circulaire N° 283/BGDĐT-GDTC, demandant aux comités populaires des villes et provinces au ressort central d’élaborer des plans sur le retour des élèves et étudiants à l'école avant le 14 février en fonction de leur situation épidémique.

Les élèves doivent se désinfecter les mains avant d'entrer en classe. Photo: VNA

Les services provinciaux de l'Education et de la Formation à travers le pays ont été chargés de fournir des lignes directrices et des scénarios aux écoles pour faire face aux épidémies potentielles de COVID-19 et aider les écoles et les familles à concevoir des plans d'enseignement spécifiques adaptés à chaque région et aux élèves dans le besoin.

Les écoles, quant à elles, ont été invitées à fournir des services de conseil en santé mentale aux élèves, à renforcer leurs programmes d'activités physiques et à les aider à réviser les cours après des mois d'apprentissage à distance.- VNA