Un programme d'échange artistique Vietnam - Inde a été organisé samedi soir 12 août sur la place Dinh Le, dans la ville frontalière de Lao Cai (Nord), par le Service provincial de la Culture et des Sports, en collaboration avec le Centre culturel Swami Vivekananda et l'ambassade d'Inde au Vietnam.

Plus de 80 équipes nationales et internationales participent à la course de voitures tout-terrain Sailun Cup qui s'est ouverte le 13 août dans le district de Buon Don, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).