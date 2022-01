Dans le Top 10 des chansons vietnamiennes de Billboard, le rappeur Den Vâu accroche les trois premières places. Photo: 2sao/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Billboard a lancé, le 14 janvier à Hô Chi Minh-Ville, deux charts musicaux au Vietnam sous la bannière Billboard Vietnam. Dans le Top 10 des chansons vietnamiennes, le rappeur Den Vâu accroche les trois premières places.

Deux classements hebdomadaires de Billboard Vietnam sont le Billboard Vietnam Hot 100, qui comprendra tous les genres musicaux, ainsi que Billboard Vietnam Top Vietnam Songs, qui classera les chansons locales les plus populaires du pays.

L'ordre du palmarès de Billboard Vietnam Top Vietnam Songs pour la première semaine de 2022 est le suivant :



1. Mang tiền về cho mẹ (Apporte de l'argent à maman) : Den Vâu et Nguyên Thao



2. Đi về nhà (Rentrer à la maison) : Den Vâu et JustaTee.



3. Gieo quẻ (Semer des hexagrammes) : Hoàng Thùy Linh et Den Vâu



4. Bước qua nhau (Passer l’un à l’autre) : Vu



5. Tiny Love : Thinh Suy



6. Muộn rồi mà sao còn (Déjà tard, mais encore) : Son Tùng M-TP



7. Không muốn một mình (Ne pas vouloir être seul) : Vicky Nhung ft. K-ICM



8. Lời nói dối sau nụ cười (Le mensonge se cache derrière le sourire) : K-ICM



9. Lối nhỏ (Petit chemin) : Den Vâu et Phuong Anh Dào



10. Chúng ta của hiện tại (Nous du présent) : Son Tùng M-TP.



Den Vâu (de son vrai nom Nguyên Duc Cuong), étoile montante de la musique "underground" et du rap, a confié : "Je ne pense pas que les chansons arrivées en tête du classement soient meilleures que les autres, mais simplement qu’elles conviennent aux besoins de nombreux mélomanes en ce moment".



L’artiste a ajouté : "Je pense qu'après la publication de ces classements par Billboard Vietnam, les artistes seront motivés à travailler davantage, non pas pour essayer de devancer les concurrents mais pour proposer au public des choses encore plus cool et intéressantes. J’espère que cette initiative permettra au public d’écouter davantage de musique vietnamienne d’aujourd’hui, car nous avons tellement de gens créatifs prêts à partager leur talent avec le plus grand monde".

Arrivant en troisième position du chart, la chanteuse Hoàng Thùy Linh a déclaré : "C'est une joie et aussi un encouragement pour que je continue à être toujours plus créative dans le futur".



Possédant deux chansons dans le Top 10 du palmarès, K-ICM était ému sur le podium pour recevoir le trophée : "C'est une récompense que je dédie à mes amis de FC Keys et à l'équipe qui m’accompagne partout. Je ferai tout pour encore m'améliorer et proposer des titres toujours plus mémorables aux mélomanes".



"J'attendais avec impatience le lancement du classement Billboard Vietnam depuis longtemps. Je pense que c’est aujourd’hui une nouvelle ère qui s’ouvre pour l'industrie musicale au Vietnam. Cela pourra aider aussi les artistes vietnamiens à apparaître sur les palmarès musicaux du monde. Je remercie sincèrement Billboard Vietnam pour avoir créé ces charts afin d’aider les artistes vietnamiens à avoir plus de visibilité et d’opportunités. Désormais, il existe au Vietnam un palmarès musical prestigieux et de qualité", a exprimé K-ICM.



Le lancement de ces deux charts musicaux au Vietnam intervient quatre ans après les débuts du magazine Billboard Vietnam. En 2021, ce dernier a interviewé de nombreux artistes internationaux tels que Lorde, Olivia Rodrigo, Alan Walker, Pink Sweat$, Aurora, G.E.M. Tang..., sans oublier les célèbres groupes de la Kpop comme Aespa, NCT Dream, Jay B, StayC, Youngjae, Got7, Drippin, etc. -CVN/VNA