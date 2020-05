Top 50 des marques employeurs les plus attrayantes pour les étudiants vietnamiens en 2020 dévoilé par Anphabe le 7 mai. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - L'entreprise spécialisée dans le conseil sur les solutions en ressources humaines et la marque employeur Anphabe a officiellement annoncé, ce jeudi 7 mai, le Top 50 des marques employeurs les plus attrayantes pour les étudiants vietnamiens en 2020 (Best Employer Of Choice 2020 by Vietnam Student).Top 50 des marques employeurs les plus attrayantes pour les étudiants vietnamiens en 2020 dévoilé par Anphabe le 7 mai.Anphabe s’intéresse de près aux étudiants de la génération Z (jeunes nés entre 1998 et 2010), ces futures jeunes ressources humaines. De plus en plus, ces derniers jouent un rôle important et attirent l'attention des entreprises. Anphabe, en plus des enquêtes auprès de salariés expérimentés, a décidé de mener une enquête sur la tendance des carrières des étudiants à grande échelle tous les deux ans sous le nom suivant : Sondage sur les marques employeurs les plus attrayantes pour les étudiants vietnamiens.Lors de cette première mise en œuvre, Anphabe a reçu plus de 23.212 réponses venant de 10 facultés au sein de 93 grandes universités à travers le pays.La méthode de classement de la marque employeur la plus attrayante a été établie sur la base des résultats des votes des étudiants vietnamiens sur chaque marque à travers cinq étapes appelées : Conscience - Intérêt - Action - Désir et Priorité. Grâce à ces données pratiques, la société de conseil en recherche INTAGE VIETNAM, partenaire d’Anphabe a analysé ces indices pour chaque étape afin d’offrir des résultats sommaires, objectifs et professionnels.De nombreuses entreprises nationales dans le top 50Selon les résultats publiés, le Top 50 des marques employeurs les plus attrayantes pour les étudiants vietnamiens en 2020 rassemble de nombreux grands noms d'entreprises vietnamiennes et étrangères comme Vinamilk, Cola-Cola Vietnam, Nestlé Vietnam, INSEE Vietnam, Abbott Laboratories S.A, Maersk Vietnam, Novaland Group, la sarl VNG, la banque Nam A, Wipro Consumer Care Vietnam, Hung Thinh Group, le groupe de construction Hoà Binh ou encore la sarl de fabrication de biens de consommation Binh Tiên (Biti's).En plus de l'annonce des 50 meilleures marques d'employeurs les plus attrayantes pour les étudiants vietnamiens 2020, d'après les résultats de l'enquête, Anphabe a également coopéré avec le Centre de soutien aux étudiants de Hô Chi Minh-Ville (SAC) pour lancer un guide nommé ''Manuel pour les nouveaux étudiants au travail'', résumant recherches et conseils utiles pour aider les étudiant à se sentir plus en confiance lors de leurs premiers pas dans le monde du travail. Cet ouvrage sera offert gratuitement à plus de 400.000 étudiants des universités et lycées du pays. Il sera publié en juin 2020.Les grandes marques employeurs préférées des étudiants vietnamiens en 2020*FPT Corporation (secteur de technologies de l'information)*Samsung Vina Electronics (électricité - électronique - télécommunication - automation),*Acecook Vietnam (sciences naturelles)*Compagnie de construction Coteccons (architecture - design - construction)*Vinfast (ingénierie - mécanique – fabrication)*La société par action Greenfeed Vietnam (agriculture - foresterie - pêche)*Vietcombank (finance - banque - comptabilité),*Le groupe médical Hoàn My (médecine - pharmacie - infirmerie)*Unilever Vietnam (Classé premier en sciences sociales - humaines et économiques - administration - commerce).- CVN/VNA