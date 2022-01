Hanoi (VNA) – La Compagnie par actions de football professionnel du Vietnam (VPF) a organisé vendredi 7 janvier un tirage au sort pour programmer les tournois de football professionnel de 2022 prévus du 19 février au 20 novembre.

Les clubs vietnamiens de football participant à l’édition 2022 savent désormais qui seront leurs adversaires de groupe. Photo : vpf.vn



Selon le comité organisateur, 12 clubs à savoir Bà Ria–Vung Tàu, Binh Phuoc, Cân Tho, Police populaire, Dak Lak, Huê, Khanh Hoa, Long An, Phô Hiên, Phu Dông, Phu Tho et Quang Nam participeront à la Première Ligue nationale vietnamienne de football (V.League 2) à partir du 5 mars.

Le championnat du Vietnam de football (V.League 1) verra la participation de 13 clubs, à savoir Becamex Binh Duong, Dông A Thanh Hoa, Hanoi, Hai Phong, Hoàng Anh Gia Lai, Hông Linh Hà Tinh, Nam Dinh, Sai Gon, SHB Da Nang, Sông Lam Nghê An, Topenland Binh Dinh, Ho Chi Minh-Ville et Viettel



Les clubs disputeront 156 matchs à domicile et à l’extérieur en 26 tours, à partir du 19 février.



La Coupe nationale de football 2022 attirera 13 clubs de V.League 1 et 12 de V.League 2 qui s’affronteront dans un total de 24 matches à partir du 6 avril. – VNA