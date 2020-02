Photo: VNA

Tien Giang (VNA) - Le district de Cai Lay de la province de Tien Giang dans le delta du Mékong a décidé de dépenser 7,68 milliards de dongs (plus de 326.000 dollars) tirés du budget local pour construire d'urgence des installations afin d'empêcher l'eau salée de nuire aux zones de culture de fruits.



Le vice-président du comité populaire du district, Ly Van Cam, a déclaré que les travaux se concentreront sur le dragage de 20 canaux de stockage d'eau douce, la réparation de 10 ponceaux et la construction de 24 digues.



Celles-ci devraient protéger environ 15.000 hectares de vergers, a-t-il ajouté.



Des responsables du district mettront régulièrement à jour la situation sur l'intrusion saline et la sécheresse, et recommanderont aux agriculteurs locaux de prendre des mesures préventives.



Des cours de formation seront également organisés pour les initier aux techniques de culture pendant et après chaque période de sécheresse et d'intrusion saline.



Une attention particulière a été accordée à l'installation de compteurs de salinité supplémentaires dans les communes ayant de nombreux vergers et à la construction d’un calendrier d'exploitation des ponceaux et des remblais pour réguler l'eau, empêcher l'intrusion saline et collecter de l'eau douce.



Selon le directeur du bureau de l’agriculture et du développement rural du district, Tran Ly Ngu Binh, la localité a installé des centaines de points de mesure de la salinité sur la rivière Tien, ses affluents et canaux.



Des campagnes de vulgarisation sur les mesures de lutte contre l’eau salée ont été lancées au bénéfice des arboriculteurs locaux, a-t-il déclaré. -CPV/VNA