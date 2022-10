Cérémonie de lancement du quiz. Photo: VNA

Thua Thien - Hue (VNA) - La Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité du Parti de Thua Thien-Hue (Centre) a lancé le 24 octobre un quiz en ligne sur les mers et îles du Vietnam et la lagune côtière de cette province.

Lors de la cérémonie de lancement, le chef de la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité provincial du Parti, Hoang Khanh Hung, a déclaré que ce concours visait à sensibiliser les cadres, les membres du Parti et chaque citoyen à la position, au rôle et à l'importance des mers et des îles du pays qu'ainsi à la défense de la souveraineté maritime nationale.

Le concours est organisé chaque semaine. La première a commencé à 10h00 le 24 octobre et se terminera à 9h00 lundi 31 octobre.

Tous les citoyens vietnamiens vivant dans le pays peuvent participer au concours à l'adresse https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/. -VNA