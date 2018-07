Photo: Internet

Thua Thien-Hue (VNA) – Un protocole d’accord dans la santé a été signé par le service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province de Thua Thien-Hue (Centre) et le Bureau de la santé et du bien-être social de la ville japonaise d'Yokohama.

Le protocole d’accord signé concerne à deux programmes de réception et de formation en soins de santé en faveur des étudiants et stagiaires de Thua Thien-Hue à Yokohama.

Concrètement, le Bureau de la santé et du bien-être social de Yokohama aidera les étudiants, stagiaires et travailleurs sélectionnés de Thua Thien-Hue à participer à cette formation puis à travailler dans la ville japonaise.

Ces personnes bénéficieront gratuitement de frais de scolarité de cours de la langue japonaise et d’hébergement en cinq premières années. Après deux ans de formation, ils seront certifiés et travailleront à Yokohama.

Le Japon a fixé l’objectif de recevoir 10.000 aides-soignants vietnamiens d’ici 2020. Selon l’agence japonaise Kyodo, la première année, le gouvernement japonais recevra 3.000 aides-soignants vietnamiens. Les deux pays singeront un accord officiel en la matière

Thua Thien-Hue et Yokohama coopèrent dans la formation des ressources humaines, le transfert de technologies et la gestion des ressources en eau.

L’Agence japonaise de Coopération internationale (JICA) a financé cinq projets en matière de gestion des ressources en eau à Thua Thien-Hue, y compris le projet de « Développement des ressources humaines du secteur d’approvisionnement en eau au Centre du Vietnam » pour les périodes 2007-2009 et 2010-2013 avec un investissement total de 4,6 millions de dollars.

La JICA a envoyé des experts à Hue pour accélérer le transfert de technologies et organiser des formations en faveur des cadres du secteur d’approvisionnement en eau de cette localité. -VNA