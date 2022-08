Le secrétaire du comité du Parti de la province de Thua Thien-Hue, Le Truong Luu (gauche) reçoit le chef de la province de Savannakhet, Santiphap Phomvihane. Photo: VNA

Thua Thien-Hue (VNA) – Le secrétaire du comité du Parti de la province de Thua Thien-Hue (Centre), Le Truong Luu a reçu le 2 août une délégation de la province lao de Savannakhet, conduite par son chef Santiphap Phomvihane.

Les deux parties se sont informées de la situation socioéconomique des deux provinces et des résultats de la coopération bilatérale ces dernières années.

Le secrétaire du comité provincial du Parti et chef de la province lao, Santiphap Phomvihane a suggéré aux deux parties de renforcer leur coopération dans tous les domaines, contribuant au développement des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, deux Etats vietnamiens et laos.

Le secrétaire du comité du Parti de la province de Thua Thien-Hue, Le Truong Luu a également suggéré d’intensifier la coopération dans tous les domaines, notamment dans la politique, la diplomatie et l’investissement.

Le Truong Luu a informé d’une prochaine visite de travail d’une délégation de Thua Thien-Hue au Laos en août. -VNA