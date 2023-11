Le port de Chan May à Thua Thien Hue accueille un navire de croisière. Photo : sdl.thuathienhue.gov.vn

Thua Thien-Hue (VNA) - La province de Thua Thien - Hue (Centre) présente de nombreux atouts pour développer le tourisme de croisière, dont le port de Chan May.



Le port de Chan May est capable d’accueillir des navires d'un tonnage de 70.000 TPL et des paquebots de 225.000 TJB. Ce port maritime en eau profonde est sélectionné par l’Asian Cruise Cooperation (ACC) comme l'un des 46 ports maritimes d'Asie du Sud-Est pour construire une escale pour les yachts et les grands navires de croisière.



Selon Nguyen Van Chuong, directeur général adjoint de la société par actions du port de Chan May, le port a comme avantage d'être situé à l'embouchure d’une baie de 7 km de large. Actuellement, de nombreux partenaires vietnamiens et étrangers souhaitent coopérer pour faire du port de Chan May un lieu d'accueil des paquebots de luxe au Centre du Vietnam.



Depuis 2018, le port a accueilli de nombreux navires de croisière de luxe tels que Royal Caribbean, Costa Criere, Smaill Cruise, Princess Cruise, Ovation of the seas, Mary Queen 2... Cela affirme sa valeur sur les cartes touristiques régionale et mondiale.

Croisiéristes à Thua Thien-Hue. Photo: VNA



Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Thua Thien - Hue, Nguyen Thanh Binh, a déclaré que sa province avait prêté attention à l'investissement dans la modernisation des infrastructures du port de Chan May, en mettant en œuvre de nombreux projets de villégiature et de divertissement afin de faire du port et de ses environs une destination touristique attractive.



Selon les données de la société par actions du port de Chan May, les agents ont enregistré 30 arrivées de navires de croisière au port en 2024, avec près de 48.000 passagers et plus de 18.700 membres d'équipage. Il s’agit d’un signe encourageant mais il faut des mesures plus synchrones pour que les croisiéristes restent plus longtemps à Thua Thien - Hue.



De nombreuses agences de voyages estiment que Thua Thien - Hue manque actuellement de zones de divertissement haut de gamme, de centres commerciaux et de grands restaurants pour servir des milliers de personnes dans un même espace.



Selon Nguyen Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Thua Thien - Hue, sa province a appelé de nombreux investisseurs à investir dans ce domaine. Plus précisément, le projet de centre commercial Aeon Mall Hue, qui représente un investissement total de plus de 169 millions de dollars, devrait entrer en service en 2025. En outre, la province se prépare à lancer un appel à l’investissement pour un grand centre commercial dans la zone de l'aéroport international de Phu Bai.



Le directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Pham Van Thuy, a déclaré que Thua Thien - Hue devait également intensifier la promotion du tourisme de croisière. En outre, elle doit améliorer ses procédures douanières, simplifier ses procédures administratives et développer ses ressources humaines.-VNA