Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 1er mars, l’arrondissement de Thu Duc à Hô Chi Minh-Ville deviendra officiellement une ville, incorporant deux autres arrondissements. Ce nouveau modèle contribuera à accélérer le développement de la mégapole du Sud ainsi que de la Région économique clé du Sud.

Le centre urbain de Thu Thiêm dans le 2e arrondissement sera le centre financier de la nouvelle ville de Thu Duc. Photo : LD

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont organisé, le 31 décembre dernier, une cérémonie pour annoncer une résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la réorganisation des unités administratives au niveau des districts et des communes ainsi que l’établissement de la ville de Thu Duc au sein de Hô Chi Minh-Ville.La future ville a été créée sur la base de la réorganisation des arrondissements 2, 9 et de Thu Duc. Sur 211,56 km², elle disposera de 34 quartiers, soit plus d’un million d’habitants. Elle partagera ses frontières avec les arrondissements 1, 4, 7 et Binh Thanh ainsi qu’avec les provinces de Binh Duong et Dông Nai (Sud).Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, l’objectif principal est de faire de cette ville le noyau de la 4e Révolution industrielle dans la mégalopole du Sud et de la Région économique clé du Sud.Pendant la période 2017-2019, la croissance économique des arrondissements 2,9 et de Thu Duc s’est constamment élevée plus de 10% et s’est accompagnée d’un fort développement des secteurs des services, de l’industrie et de la construction.Nguyên Thanh Nha, directeur du Service municipal de la planification et de l’architecture, estime que la population de Thu Duc devrait atteindre 1,5 million de personnes d’ici 2030, 1,9 million en 2040 et 3 millions en 2060. Les transports en commun devront répondre à 50-60% des besoins de déplacement des habitants. D’ici 2040, 10% de la superficie de Thu Duc sera consacrée aux parcs, et 1.000 à 1.200 ha à des zones high-tech et de recherche. Il est prévu que la ville, à elle seule, contribuerait à environ 7% du PIB du pays.Un centre d’innovation et d’interaction"Cette ville a vocation à devenir le plus grand centre d’innovation du Vietnam grâce à un écosystème de start-up dynamiques et innovantes", a souligné le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thành Phong.L’édile veut voir Thu Duc se développer en se basant sur l’économie du savoir et du numérique, en devenant un lieu de transfert de nouvelles technologies vers les provinces du Sud-Est. Cette zone disposera d’un taux élevé d’application technologique, du plus haut niveau de formation et de recherche scientifique du pays, d’une nouvelle zone urbaine et d’un centre financier international. L’ensemble créera une zone très dynamique de croissance.Située à la porte d’entrée Est de Hô Chi Minh-Ville, Thu Duc présente de nombreux avantages en matière d’infrastructures de transports, lui permettant d’être connectée directement aux provinces du Sud-Est comme Dông Nai, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu via les nationales 1,13, l’autoroute Hanoï, l’avenue Pham Van Dông, l’autoroute Long Thành - Dâu Giây et la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên, prochainement en service.Elle est également connectée aux ports maritimes et routes maritimes internationales telles que les embouchures de la rivière Saigon, Dông Nai, Thi Vai et le complexe de ports maritimes N°V (ports de Cat Lai et Phu Huu), qui concentrent plus de 50% des marchandises importées et exportées par voie maritime du pays.Une fois la ville de Thu Duc officiellement créée, la première phase du super projet d’aéroport de Long Thành (Dông Nai) sera mise en chantier. En plus de créer un moteur de croissance pour la région Sud-Est, elle contribuera pour la première phrase à 1% du PIB du pays et générera 200.000 emplois.Les arrondissements 2, 9 et Thu Duc abritent une zone high-tech de 913 ha avec 156 projets d’investissement, ainsi que l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville qui, sur 643 ha, compte 10.000 professeurs, enseignants et 100.000 étudiants, sans oublier le nouveau centre urbain de Thu Thiêm de 657 ha. La naissance de Thu Duc sera un véritable aimant pour les investissements étrangers."Esquisse" de la future ville de Thu Duc