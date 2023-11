Thanh Hoa se concentre sur le développement des marques de son riz. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - Bien qu'aucune entreprise de Thanh Hoa ne participe aux exportations de riz, le riz de cette province n'est plus « inconnu » sur le marché. Plusieurs marques du riz « made in Thanh Hoa » telles que Tam Phu Hung, Ngoc Pho, le riz gluant Gia Mieu Ngoai Trang Ha Long, le riz gluant Tien Son Ha Linh..., sont appréciés des consommateurs et sont présentes dans la plupart des provinces et des grandes villes du pays.

Selon le Département de la production végétale et de la protection des plantes de Thanh Hoa, cette province du Centre possède actuellement une superficie de riziculture d'environ 230.000 hectares, avec une production maintenue à 1,5 million de tonnes/an.

Pour accroître la valeur économique du riz de Thanh Hoa et promouvoir les exportations, les autorités et les entreprises locales se concentrent sur la mise en œuvre de nombreuses solutions synchrones, notamment le développement des marques du riz de Thanh Hoa sur le marché.

Le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural encourage et guide les localités à sélectionner et à cultiver de nouvelles variétés à haut rendement et de haute qualité, préférées de nombreux marchés internationaux telles que ST 24, ST 25 ou J02 pour le marché japonais, Q5, BC et TBR1 pour le marché chinois...

En parallèle, le secteur agricole provincial applique des avancées techniques dans la production, tout en se concentrant sur l’application du référentiel de bonnes pratiques agricoles VietGAP dans les zones rizicoles et sur la création de codes pour les zones de production de riz destiné aux exportations.

En outre, le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural a conseillé au Comité populaire provincial de soumettre une proposition au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et au ministère de l'Industrie et du Commerce pour ajouter Thanh Hoa dans la planification des zones de production de riz destiné aux exportations.

La province encourage également les localités, les entreprises et les coopératives à promouvoir et à présenter le riz de Thanh Hoa sur les sites web et dans les médias, et à participer à des programmes de promotion du commerce à l’échelle nationale et internationale. -VNA