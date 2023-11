Le port à conteneurs n°3 de Long Son a vocation à devenir l'un des ports à conteneurs parmi les plus modernes du pays. Photo : baothanhhoa.vn



Thanh Hoa (VNA) - Le port à conteneurs n°3 de Long Son a vocation à devenir l'un des ports à conteneurs parmi les plus modernes du pays, attirant davantage de navires vers le port de Nghi Son, augmentant ainsi les recettes budgétaires de la province de Thanh Hoa (Centre) et créant des milliers d'emplois pour les locaux et des habitants des localités voisines.



En 2023, la sarl Long Son prévoit de lancer les travaux du port n°3 avec un investissement total de 752 milliards de dongs (30,8 millions de dollars) sur une superficie totale d'eau d'environ 15 hectares, avec une longueur de 250 m. Il est prévu que le projet soit achevé en octobre 2025.

Une fois mis en service, en plus de répondre aux besoins de chargement et de déchargement de marchandises d'importation et d'exportation des entreprises, des parcs industriels de la province et des zones environnantes, le port contribuera également à attirer les investissements dans la zone économique de Nghi Son, à créer des emplois aux gens de la commune de Hai Ha, chef-lieu de Nghi Son, et aussi à former les ressources humaines à l'intérieur comme à l'extérieur de la province de Thanh Hoa.



Le vice-président du Comité populaire du chef-lieu de Nghi Son, Mai Sy Lan, a déclaré que le projet de port à conteneurs n°3 de Long Son avait été mis en œuvre sur une base juridique complète en suivant particulièrement de près les résultats de l'évaluation des impacts sur l'environnement, la pêcherie et les ressources aquatiques.



Ce port créera environ 500 emplois directs, promouvra les industries et les services portuaires, créera des avantages socio-économiques et contribuera au développement socio-économique du chef-lieu de Nghi Son et de la province de Thanh Hoa plus largement. -VNA