Le projet de la société SEMV est mis en service en juillet 2023. Photo : baothainguyen.vn



Thai Nguyen (VNA) - En 2024, le Conseil de gestion des zones industrielles de la province de Thai Nguyen (Nord) s'efforce d'attirer 15 nouveaux projets d'investissement dans les zones industrielles, attirant ainsi 500 millions de dollars d'investissements étrangers (IDE) et 4 500 milliards de dongs (184,5 millions de dollars) de capitaux d'investissement nationaux (DDI), de réaliser une valeur des exportations de 31 milliards de dollars, de contribuer au budget local de 10 000 milliards de dongs.

Pour atteindre ces objectifs fixés, selon Le Kim Phuc, chef du Conseil de gestion des zones industrielles de Thai Nguyen, le conseil se concentrera sur le règlement des difficultés, l'accélération de la libération du terrain, la construction des infrastructures de parcs industriels, le renforcement du dialogue avec les entreprises dans les parcs industriels pour résoudre leurs difficultés...

En 2023, le Conseil de gestion des zones industrielles de Thai Nguyen a délivré le certificat d'enregistrement d'investissement à 48 nouveaux (38 projets d’IDE et 10 projets de DDI) avec un capital d'investissement total de 225,8 millions de dollars et plus de 1 000 milliards de dongs.

Parmi les nouveaux projets d'IDE figure notamment le projet PVC Huali Vietnam implanté dans le parc industriel de Diem Thuy cumulant un d'investissement total de 40 millions de dollars. -VNA