Thai Binh (VNA) – Le Comité populaire de la province de Thai Binh (Nord) a organisé samedi 2 décembre une conférence de promotion des investissements, du commerce et du tourisme Thai Binh-République de Corée dans le cadre du Programme d’échanges culturels et de connexion des entreprises Vietnam-République de Corée.

Cérémonie de signature d'un protocole d’accord de coopération entre des universités de Thai Binh et sud-coréennes. Photo : VNA

Cet événement est honoré par la présence notamment de l’ancien président sud-coréen Lee Myung Bak, de l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Choi Young Sam, de l’ancien président vietnamien Truong Tân Sang et du vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Khac Dinh.Saluant le développement florissant des liens depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992, Nguyên Khac Dinh a fait savoir que le commerce bilatéral a été multiplié par plus de 160 au cours des 30 dernières années pour atteindre 86,55 milliards de dollars en 2022. La République de Corée est le troisième partenaire commercial du Vietnam qui est son premier partenaire commercial dans l’ASEAN.Avec plus de 83 milliards de dollars de capitaux enregistrés jusqu’en juillet 2023, la République de Corée est le plus grand investisseur étranger au Vietnam qui est son plus grand partenaire économique au sein de l’ASEAN, représentant 30% des investissements et 50% des échanges entre la République de Corée et l’ASEAN.L’ancien président sud-coréen Lee Myung-Bak s’est dit persuadé que grâce à cet événement, davantage d’investisseurs sud-coréens viendront explorer les opportunités et décideront d’investir à Thai Binh, espérant que les autorités locales accorderont un maximum de soutien aux entreprises sud-coréennes investissant au Vietnam en général et à Thai Binh en particulier.Le président du Comité populaire de la province de Thai Binh, Nguyên Khac Thân, a indiqué que Thai Binh a attiré plus de 3 milliards de dollars d’investissements étrangers en 2023, ajoutant que la province compte 30 projets sud-coréens totalisant 256 millions de dollars.Thai Binh s’engage à créer un environnement des affaires transparent, équitable et attractif, a-t-il déclaré, indiquant que la province donnera instruction au groupe de travail Korea Desk Thai Binh et au Centre provincial de soutien à la promotion des investissements et au développement d’accompagner les investisseurs.A cette occasion, le Comité populaire de la province de Thai Binh a remis des certificats d’enregistrement d’investissement à trois projets sud-coréens d’une valeur de 130 millions de dollars, et a assisté à la signature des protocoles d’accord de coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie et du commerce, de l’éducation, du travail et des affaires sociales. – VNA