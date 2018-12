Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) qui entrera en vigueur au début 2019, offrira de nombreuses opportunités aux exportateurs vietnamiens, notamment ceux du secteur du textile-habillement.

Selon Le Tien Truong, directeur général du Groupe du textile et d’habillement du Vietnam (Vinatex), bien que les Etats-Unis, qui représentent 50% de la valeur d’exportation annuelle des produits de textile et d’habillement, ne participent pas à cet accord, il reste encore plusieurs marchés potentiels pour le Vietnam comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et le Canada.

Ce dernier est un marché prometteur avec un chiffre d’affaires d’exportation annuelle de 13,3 milliards de dollars. Cependant, les exportations des produits textiles du Vietnam au Canada restent encore modestes, seulement 550 millions de dollars chaque année. Le Vietnam et le Canada n’ont pas encore signé d'accord de libre-échange, le CPTPP offre l’opportunité d'une coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Vinatex est actif dans la recherche et la fourniture d’informations aux entreprises canadiennes à travers l’organisation de visites au Canada pour promouvoir le commerce.

Récemment, une délégation composée de compagnies générales de Hanoï et de Hoa Tho, de la compagnie générale de Duc Giang, de la compagnie internationale par actions de Phong Phu… a effectué une visite au Canada. Elles ont présenté leurs savoir-faire et potentiels dans le design, les modèles, la production, la fourniture de matières premières… De nombreux rencontres et contacts directs ont été organisés entre entreprises vietnamiennes et canadiennes. -VNA