Hanoï (VNA) - Central Group Vietnam a rouvert son code produits après avoir examiné les capacités de 200 fournisseurs vietnamiens du textile-habillement, et continue à passer des commandes auprès de 169 fournisseurs, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC).

Le supermarché BigC. Photo: Doanhnhansaigon

Le géant thaïlandais a également déclaré négocier avec 8 de ces 169 fournisseurs en vue de la re-signature de nouveaux contrats.Selon le directeur général de Central Group Vietnam, Philippe Broianigo, ce changement de stratégie vise à servir le marché intérieur et s'oriente vers l'exportation. Le 4 juillet dernier, Central Group et l'Association vietnamienne du textile-habillement ont conclu un protocole d'accord de coopération.Lors d’une récente rencontre avec le vice-ministre du MIC, Do Thang Hai, Mme Jariya Chiathivat, représentante de Central Group, a affirmé promouvoir les activités d'investissement sur le marché vietnamien.Les nouilles de riz vietnamiennes sont populaires en Thaïlande. Photo: internetEn particulier, dans le cadre de la Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande en 2019 (du 18 au 22 septembre), outre la promotion de produits, des activités culturelles et de promotion de la cuisine vietnamienne sont largement présentées.Les produits du Vietnam tels que bun, pho (nouilles de riz), boissons (thé, café, eau minérale), collations (noix de cajou, macadamia, fruits séchés, chocolat, miel); épices (poivre, sel, sauce piment, sauce soja) et fruits frais sont très appréciés des consommateurs thaïlandais. -CPV/VNA