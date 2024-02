Têt: Plus de 1600 personnes ont donné de leur sang et de leurs plaquettes

Pendant les 7 jours de vacances du Têt, entre le 8 et le 14 février, un nombre impressionnant de plus de 1600 donneurs de sang et de plaquettes ont afflué à l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine, surpassant ainsi les statistiques des années précédentes.