Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite aux patients soignés à l'Hôpital central des maladies tropicales installé au district de Dông Anh, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite samedi 21 janvier (30e jour du 12e mois lunaire 2022) aux cadres, médecins, personnel médical et patients soignés à l'Hôpital d’amitié Viêt Duc et l'Hôpital central des maladies tropicales installé au district de Dông Anh, à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la ministre de la Santé Dao Hông Lan ont offert des cadeaux à des familles de patients en situation difficile et aux médecins et infirmiers travaillant dans ces deux hôpitaux durant le dernier jour de l'Année lunaire du Tigre.

A l'occasion du Nouvel An lunaire, le chef du gouvernement a adressé au personnel médical et aux patients traités à ces deux hôpitaux ses meilleurs vœux, affirmant que le Parti, l'État et le peuple reconnaissaient les efforts de leurs cadres et de leur personnel médical.

Il a exprimé le souhait de voir les hôpitaux et le secteur de la santé, en général accorder la priorité à la santé et à la vie des gens, continuer de mener à bien le soin de la santé de la population.

Le Premier ministre a tenu en haute estime le rôle des hôpitaux dans la lutte contre le COVID-19 ces dernières années. Il a particulièrement salué les efforts de l'Hôpital central des maladies tropicales qui avait joué un rôle très important dans ce combat.

A l’approche de la Journée des médecins du Vietnam (le 27 février), le Premier ministre a espéré que ces deux hôpitaux continueraient à promouvoir la tradition du secteur de la santé et à obtenir plus de succès dans la cause de la protection et de la prise en charge de la santé de la population. –VNA