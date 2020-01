Tran Quoc Vuong (centre), membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, rend visite aux pauvres de la province de Dong Nai (Photo: VNA)

Dong Nai, 8 janvier (VNA) - Des responsables du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale ont rendu visite aux pauvres avant le Tet traditionnel, la plus grande fête du Vietnam.

Le 7 janvier, Tran Quoc Vuong, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a exprimé ses vœux de Nouvel An à 21 familles bénéficiaires de politiques d’assistance sociale et aux ménages pauvres de la province méridionale de Dong Nai.

Il a également présenté 50 cadeaux à des travailleurs nécessiteux de la province.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh est allée offrir des cadeaux à des travailleurs et à des personnes bénéficiaires de politiques d’assistance sociale de la province de Bac Giang (Nord).

La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a remis 50 cadeaux et le secrétaire du Comité provincial du Parti Bui Van Hai, 30 cadeaux d’une valeur unitaire de 1,2 million de dongs à des travailleurs en situation difficile de la société par action de confection LGG, dans la commune de Nghia Hoa, district de Lang Giang.

Elle a également rendu visite et offert 150 cadeaux, d’une valeur unitaire de 1,3 million de dongs à des foyers démunis, des familles bénéficiaires de politiques d’assistance sociale, des victimes de l’agent orange/dioxine, des enfants en situation difficile dans la commune de Tan Thinh, district de Lang Giang.

Le président du Conseil des membres du groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) Tran Sy Thanh, en mission de travail dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a informé qu’à l’occasion du Tet traditionnel, le PVN avait décidé d’accorder 500 millions de dongs à des personnes en situation difficile et à des foyers démunis des ethnies minoritaires de la localité. -VNA