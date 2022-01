Photo: Musée national d'histoire du Vietnam



Hanoï (VNA) - Une exposition sur le thème "le Tigre dans les beaux arts vietnamiens" ouvrira ses portes le 18 janvier au Musée national d'histoire du Vietnam pour célébrer le Nouvel An lunaire ou le Têt traditionnel 2022.

Cet événement culturel sera organisé par le Musée national de l’Histoire du Vietnam, le site du Temple des rois Hùng et certains collectionneurs privés.



Avec plus d’une trentaine d’objets et différents documents et images, l'exposition présentera au public de nombreuses œuvres d'art uniques portant sur le tigre à travers plus de 2 000 ans d'histoire des beaux-arts.



Dans cette exposition, l'image du Tigre sera exposée selon divers thèmes : le Tigre dans les arts de la période de Dong Son, le Tigre dans les arts des 10 premiers siècles de notre ère, les statues du Tigre dans les tombes datant du XIIIe au XVIIIe siècle, le Tigre dans la céramique, le Tigre dans la sculpture des maisons communes des villages du 16 au 18e siècle, le Tigre dans les peintures folkloriques de Hang Trong, et le Tigre dans les beaux-arts de la dynastie des Nguyen du 19e au 20e siècle.



L'exposition se prolongera jusqu’au 31 août 2022, aidant le public à découvrir et à mieux comprendre les collections d’objets ainsi que la signification du Tigre dans la culture vietnamienne. -VNA