Hanoï (VNA) - À l'occasion du Têt du Rat 2020 (Nouvel An lunaire), du 23 au 29 janvier - soit du 29e jour du 12e mois lunaire de l’Année du Cochon au 5e jour du premier mois de l’Année du Rat - plus de 2.000 personnes, dont plus de 9.000 étrangers, ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

La zone de commémoration Da Chong, à Ba Vi en banlieue de Hanoï, a reçu plus de 1.000 visiteurs pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh.

Le Têt est une bonne occasion pour les Vietnamiens et les étrangers de passage dans la capitale pour exprimer leurs sentiments et leur reconnaissance envers le grand leader de la Révolution vietnamienne, héros de la libération nationale et grand homme de culture.

De nombreuses localités vietnamiennes ont connu un grand nombre de touristes durant ces jours fériés. En particulier, la ville de Da Nang, les provinces de Binh Thuan (Centre), de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), d’An Giang et de Can Tho (Sud) ont accueilli respectivement 55.000, 110.000, 203.000, 1.000.000 et 813.000 visiteurs durant cette période. -VNA