Thai Son-Kwiatkowski lors des Championnats nationaux 2019. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Le tennisman américain Thai Son-Kwiatkowski a récemment obtenu la nationalité vietnamienne. Il représentera son pays d’origine aux SEA Games 31, qui auront lieu fin 2021 à Hanoï et dans dix villes et provinces du Nord.

La Fédération vietnamienne de tennis (VTF) et le club Hung Thinh Hô Chi Minh-Ville ont annoncé récemment que l’Américain Thai Son-Kwiatkowski est parvenu à obtenir la naturalisation vietnamienne pour évoluer en sélection nationale.

"Il est le sportif le plus prestigieux à avoir rejoint le tennis vietnamien, promettant d’aider la sélection nationale à atteindre le triple objectif de remporter l’or en simple et en double messieurs ainsi qu’en double mixte aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31)", estime Doàn Thanh Tùng, secrétaire général de la VTF.

Au dernier classement ATP publié par la Fédération internationale de tennis (ITF), Thai Son-Kwiatkowski apparaît à la 219e place mondiale en simple messieurs. Sa meilleure performance a été de se classer à 181e position dudit classement.

"Je suis très heureux et ravi de pouvoir devenir citoyen vietnamien. Cela est très significatif pour moi et ma famille car nous sommes d’origine vietnamienne. J’attends avec impatience le jour où je pourrais porter le maillot de la sélection nationale pour participer aux prochaines éditions des SEA Games, des Jeux d’Asie (Asian Games) et de la Coupe Davis", confie-t-il.

Bien qu’il soit né en 1995 d’une mère vietnamienne et d’un père polonais, Thai Son-Kwiatkowski a la nationalité américaine. En 2017, il a fait parler de lui en remportant le trophée en individuel du tournoi de tennis dans la catégorie universitaire aux États-Unis. Durant la même année, il a obtenu son diplôme à l’Université de Virgina et a débuté sa carrière professionnelle.

Cet Américain a participé à trois des quatre tournois du Grand Chelem avec l’Open d’Australie à Melbourne, Roland Garros à Paris et l’US Open à New York. Il a décroché un titre de Tournoi Challenger ATP et quatre de Tournoi Men’s Futures destinés aux joueurs professionnels de l’ITF. Avec un style de jeu calme, persévérant et très déterminé, il devrait également progresser dans le monde du tennis professionnel.

Objectif : Top 100 de l’ATP

Thai Son-Kwiatkowski est désormais membre de l’équipe nationale de tennis du Vietnam. Photo : CTV/CVN

En 2019, Thai Son-Kwiatkowski a rejoint le club Hung Thinh Hô Chi Minh-Ville. Sous le maillot dudit club, il a fait un coup double lors des Championnats nationaux, en soulevant le trophée en simple et double messieurs (associé au tennisman Lê Quôc Khanh). Bien qu’il n’ait pas encore l’occasion d’affronter Ly Hoàng Nam, champion en titre des SEA Games et également joueur numéro 1 du Vietnam, Thai Son-Kwiatkowski est considéré comme plus performant.

"Mon objectif en 2021 est de figurer dans le Top 100 de l’ATP et de me qualifier à l’un des tours officiels des tournois du Grand Chelem restant, soit Roland Garros, Wimbledon et US Open", partage Thai Son-Kwiatkowski. Il souhaite également retourner au Vietnam pour défendre son titre aux Championnats nationaux et participer aux SEA Games 31.

"En raison de l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans le monde, il est très difficile de prendre part à un tournoi international", confie-t-il. Et de continuer : "Les reports et annulations des compétitions ont eu des effets négatifs sur mes performances et mon entraînement. Cela a également rendu plus difficile mon objectif de figurer dans le Top 100 de l’ATP. Car je n’ai pas pu jouer assez de tournois pour glaner suffisamment de points. Cependant, malgré ces difficultés, je me dis souvent qu’il me faut donner le meilleur de moi-même dans tous les rendez-vous sportifs auxquels je pourrais participer".

Comme il vient d’obtenir la nationalité vietnamienne, Thai Son-Kwiatkowski ne répond pas aux critères pour être membre de la sélection nationale devant participer à la Coupe Davis (group 3, région d’Asie-Pacifique) prévue en juin prochain dans la province de Tây Ninh, au Sud. Cet événement réunira les meilleurs éléments du tennis vietnamien, dont Ly Hoàng Nam, Trinh Linh Giang, Lê Quôc Khanh, Pham Minh Tuân et Nguyên Van Phuong.

Avec l’ajout de Thai Son-Kwiatkowski, le tennis vietnamien est confiant de décrocher trois médailles d’or aux SEA Games 31. On s’attend également à ce qu’il aide la nation à rentrer dans le deuxième groupe de la Coupe Davis l’année prochaine. –CVN/VNA