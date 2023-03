Hanoï (VNA) - Selon le groupe d'audit mondial PwC et les experts économiques, la santé sera cette année l'un des rares secteurs au Vietnam à attirer beaucoup d'IDE et de nombreuses transactions de fusions-acquisitions (M&A).

Photo d'illustration : CPV



Andy Ho, directeur général du fonds d'investissement VinaCapital, a souligné que la fabrication de dispositifs médicaux et pharmaceutiques au Vietnam, ainsi que la distribution de médicaments et les services médicaux, deviennent attrayants pour les investisseurs étrangers.Les entreprises médicales étrangères voient de nombreuses opportunités au Vietnam : une classe moyenne en plein essor, une population vieillissante, un système hospitalier public inadéquat et une volonté du public de bénéficier de soins de santé de qualité.Facteurs moteurs du secteur de la santé du VietnamPremièrement, la santé suscite l'intérêt des investisseurs étrangers en partie parce que le marché s'ouvre.Par exemple, l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a éliminé les droits de douane sur environ 71 % des produits pharmaceutiques, et les droits de douane restants seront progressivement éliminés.En tant que membre de cet accord, le Vietnam s'est engagé à autoriser les entreprises à capitaux européens à introduire des produits pharmaceutiques au Vietnam et à créer les conditions leur permettant de créer des entreprises dans le secteur pharmaceutique. Cette ouverture apportera davantage de médicaments de haute qualité au service des consommateurs vietnamiens et, dans le même temps, augmentera les bénéfices des entreprises de l'UE opérant dans ce domaine.Pendant ce temps, le Vietnam est entré dans la période de vieillissement de sa population en 2017 et fait partie des pays ayant le rythme le plus rapide au monde. L'espérance de vie moyenne des Vietnamiens est de 75,4 ans et les personnes âgées pourraient représenter plus de 17 % de la population vietnamienne en 2030. La demande de services de soins de santé pour les personnes âgées augmentera dont en flèche.Un autre facteur est la sensibilisation croissante à la médecine préventive. L'épidémie de Covid-19 a créé de nombreux changements en la matière.Alors que les besoins médicaux de la population sont élevés, les hôpitaux publics n'ont pas été en mesure d'y répondre pleinement. Selon le site Internet Vietnam-Briefing, la surcharge dans les hôpitaux publics est un problème urgent pour le système de santé vietnamien. Par conséquent, de nombreux citadins riches se rendent souvent à l'étranger pour se faire soigner. Le ministère de la Santé estime que chaque année, environ 40.000 personnes dépensent environ 2 milliards de dollars pour se rendre à l'étranger dans un but médical. Les dépenses totales de santé du Vietnam devraient atteindre 23,3 milliards de dollars en 2025 et 33,8 milliards de dollars en 2030.Actuellement, de nombreux hôpitaux et cliniques privés ont contribué à alléger le fardeau de la surfréquentation dans les hôpitaux publics.Ainsi, le développement rapide de la société vietnamienne en termes de prise de conscience et de capacité à payer les services de santé, couplé au manque de services de santé dans le pays, ouvrent de nombreuses opportunités pour les entreprises étrangères notamment via les fusions-acquisitions qui est une méthode efficace pour renforcer leur position dans le secteur vietnamien de la santé. - CPV/VNA