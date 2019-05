L’exposition "Telefilm 2019" accueillera plus de 250 compagnies vietnamiennes et étrangères. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition internationale annuelle sur les téléfilms et les technologies télévisuelles - Telefilm 2019 - se tiendra du 6 au 8 juin à Hô Chi Minh-Ville.



Organisée par la compagnie ADPEX, l’exposition Telefilm 2019 va réunir plus de 250 exposants d’une dizaine de pays et territoires.



Selon le comité d’organisation, cette exposition va attirer de nombreux radiodiffuseurs, producteurs et fournisseurs dans le domaine de la technologie cinématographique et télévisuelle nationale et internationale. En outre, elle permettra de rencontrer directement des partenaires et d’échanger des expériences en la matière.



La participation à Telefilm 2019 permet aux entreprises nationales de découvrir des trucs technologiques de superproduction de Hollywood et de télévision de l’ère de la 4e révolution industrielle.



À cette occasion, cet événement offrira aux visiteurs des occasions pratiques dans les domaines de la production, des services techniques (lumière, son, décor, etc...), de la logistique et de la post-production.



"C’est la première fois que Samsung participe à une telle exposition au Vietnam. Nous souhaitons exposer de nouveaux produits technologiques, surtout les écrans de téléviseur", a informé KC Ryu, directeur chargé d’affaires de Samsung Vietnam.



En marge de l’exposition sont prévus des séminaires sur les tendances télévisuelles actuelles ainsi que sur les enjeux de retransmission via les technologies numériques.



Après six éditions, l'exposition Telefilm a été considérée comme l'événement international le plus prestigieux et professionnel dans le domaine de la technologie cinématographique et télévisuelle au Vietnam.-CVN/VNA