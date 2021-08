Hanoi, 5 août (VNA) - Les géants de télécommunications du Vietnam, à savoir Viettel, VNPT, Mobifone, CMC, FPT, Vietnamobile, SCTV ont annoncé dans l'après-midi du 2 août une enveloppe de soutien des services de télécommunications à hauteur de près de 10.000 milliards de dongs - équivalant à 435 millions de dollars.

Ce paquet de support sera déployé à partir du 5 août et durera trois mois.



L’objectif est de soutenir des personnes impactées par l’épidémie. Ce soutien des entreprises de télécommunications se fera sous de nombreuses formes.



En général, les opérateurs continueront de fournir les services d'accès Internet à très haut débit au même prix qu'auparavant, afin de mieux répondre à la demande croissante d'études et de travail en ligne à domicile. De plus, l’accès haut débit au site Internet du ministère de la Santé et à l’application Bluezone sera gratuit.



Les clients bénéficieront également d'un supplément de 50% de capacité de données pour tous les forfaits actuels ou les nouvelles inscriptions, au même prix.



En particulier, les clients dans les localités placées sous confinement strict conformément à la directive n°16 du gouvernement bénéficieront de 50 minutes d'appels gratuits sur le réseau d’un même opérateur.

Depuis le début de l'année 2020, le ministère de l'Information et des Communications a appelé et demandé aux entreprises de télécommunications dans le pays de mettre en œuvre de nombreuses mesures pour accompagner et soutenir le gouvernement, le ministère de l'Éducation et de la Formation, le ministère de la Santé, la population et les forces sur la ligne de front contre l'épidémie, et ce sous diverses formes telles que contribution directe au Fonds pour le vaccin anti-Covid-19, réduction des prix des forfaits, construction de nombreuses plateformes technologiques pour propager et sensibiliser les gens à la lutte contre l’épidémie.



La valeur totale du soutien depuis début 2020 s’élève à près de 23.000 milliards de dongs.



Viettel, VNPT et Mobifone, à elles seules, ont contribué à hauteur de près de 21.000 milliards de dôngs aux activités de prévention et de contrôle de l’épidémie. - CPV/VNA