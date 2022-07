La cérémonie de lancement du village « Tech Art ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le village « Tech Art » a ouvert ses portes le 25 juillet à Hanoï dans le cadre d'une série d'activités marquant la Journée de l'entrepreneuriat et de l'innovation 2022 (Techfest Vietnam 2022).

Le lancement du village « Tech Art » devrait aider à combiner les arts créatifs et la technologie moderne, et à connecter les créateurs nationaux et internationaux travaillant dans les domaines des arts traditionnel, contemporain et technologique.

La tendance à choisir des outils électroniques modernes et des appareils numériques pour créer des œuvres d'art devient progressivement plus populaire, notamment "l'art numérique" a contribué à présenter des œuvres d'art au public d'une manière positive et efficace.

Le citadelle impérial de Thang Long. Photo: VNA

Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne créent également des connexions mondiales pour les artistes et les amateurs d'art du monde entier.

Le village « Tech Art » ouvre des opportunités pour la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel et artistique vietnamien, en promouvant l'application de la technologie Blockchain avec la plateforme VMAIN dans l'art.

A cette occasion, des accords de coopération entre Tech Art et ses partenaires ont été signés, mettant en place des partenariats pour préserver et promouvoir les valeurs du patrimoine culturel et artistique du Vietnam, contribuant à faire connaître l'art et les patrimoines culturels vietnamiens au monde.-VNA