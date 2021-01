Le vice-ministre des AE To Anh Dung. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères (AE), en collaboration avec l'ambassade de France à Hanoï, a organisé vendredi matin une table ronde sur la coopération face aux défis sanitaires.

L'événement a vu la participation, entre autres, du vice-ministre des AE To Anh Dung, de l'ambassadeur de France au Vietnam Nicolas Warnery, du représentant en chef de l'Organisation mondiale de la santé au Vietnam Kidong Park, de la cheffe du Comité de protection et de soins de santé des cadres de niveau central et présidente de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-France Nguyen Thi Kim Tien.

Selon le vice-ministre To Anh Dung, cette table ronde était une occasion pour les participants de discuter des politiques et mesures sanitaires communautaires, de la coopération internationale sur le plan bilatéral et multilatéral pour faire face à la pandémie et prévenir les menaces pour la santé dans les temps à venir.

Panorama de la table ronde. Photo: baoquocte.vn



Le Vietnam, membre responsable de la communauté international, coopère avec les nations et la communauté internationale dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19, a-t-il souligné.

Appréciant la prévention et la lutte contre le COVID-19 du Vietnam, Kidong Park a proposé à la population vietnamienne de poursuivre les mesures préventives telles que lavage des mains, port du masque... Selon lui, l'immunité collective nécessite une couverture vaccinale et il faut avoir plus de temps pour créer l'immunité collective.

En outre, plusieurs initiatives concrètes dans la coopération face aux défis sanitaires mondiaux ont été données à cette occasion. -VNA