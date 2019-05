Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le nombre de fumeurs de cigarettes au Vietnam a légèrement diminué de 2% depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la prévention et la lutte contre les effets nocifs du tabac en 2013.

Lors d'une conférence tenue le 10 mai à Hô Chi Minh-Ville, visant à rechercher des mesures pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de cette loi, Hoang Thi Thu Huong, représentante du ministère de la Santé, a indiqué que le Vietnam figure parmi les 15 premiers pays en termes de taux de tabagisme dans le monde, avec environ 17 millions de fumeurs. Plus de 45% des hommes et 1,1% des femmes adultes fument.

Le nombre de fumeurs passifs est d'environ 33 millions, a-t-elle précisé, soulignant que près de 40.000 personnes sont décédées chaque année en raison de maladies liées au tabagisme, un nombre beaucoup plus grand que les décès suite à un accident de la route ou à cause du VIH / Sida.

Cependant, la sensibilisation du public aux effets nocifs du tabac demeure insuffisante et le tabagisme dans les lieux publics reste populaire. C’est pourquoi après six ans d'application de la loi, le taux de fumeurs n’a diminué que de 2%, a-t-elle souligné.

Nguyên Trong An, directeur adjoint du Centre de recherche et de formation pour le développement communautaire, a déclaré qu'au Vietnam, le tabac est un produit facile à acheter et à vendre, avec des prix plus bas que les autres pays de la région et sans taxe de consommation spéciale.

Il a souligné qu'en 2015, l'industrie du tabac n'avait contribué au budget d’Etat qu’environ 15.000 milliards de dôngs (642,85 millions de dollars), alors que les dépenses pour le tabac s’étaient élevées à 55.000 milliards de dôngs (près de 2,36 milliards de dollars), dont 24.000 milliards de dôngs (1,02 milliard de dollars) pour le traitement des maladies causées par le tabac.

Nguyen Trong An a estimé que pour réduire le nombre de fumeurs, il est essentiel d’augmenter la taxe de consommation spéciale sur les produits du tabac et de relever leurs prix.

De son côté, Ngô Huy Toan, représentant du ministère de l'Information et de la Communication, a déclaré que la publicité pour les cigarettes dans les principaux médias est déjà limitée. Toutefois, les annonces publicitaires sont toujours populaires en ligne, dans les restaurants et les hôtels, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la mise en vitrine des cigarettes dans les magasins n’avait pas été dissuadée, sans parler des mesures prises par les entreprises de tabac pour esquiver la loi, faire la publicité et commercialiser leurs produits.

Les conférenciers ont proposé des mesures plus strictes pour une meilleure application de la loi sur la prévention et la lutte contre les effets nocifs du tabac, ainsi que l'amélioration de la communication. -VNA