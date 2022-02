Le parc national de Nui Chua (Ninh Thuan) possède un écosystème très riche et diversifié. Photo : VNA

Hanoi, 8 février (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé une décision approuvant la stratégie nationale de la biodiversité à l'horizon 2030 avec une vision à l'horizon 2050.Dans le cadre de la stratégie, le gouvernement vise à augmenter la superficie des écosystèmes protégés à 9 % de la superficie terrestre du pays et les zones marines et côtières protégées de 3% à 5 % de la superficie totale de la mer. Pendant ce temps, la couverture forestière devrait se maintenir à 42%-43% et au moins 20% de la superficie de l'écosystème dégradé sera restaurée.Le gouvernement accordera la priorité à la conservation des espèces sauvages, en particulier les espèces végétales et animales rares et précieuses menacées. Avec une vision vers 2050, les grands écosystèmes naturels, les espèces menacées et les ressources génétiques précieuses et rares seront restaurés et efficacement préservés.À cette fin, la stratégie définit des tâches clés telles que l'intensification de la conservation et de la restauration de la biodiversité, la conservation et la restauration des espèces sauvages menacées, l'intensification de la conservation des ressources génétiques et le contrôle des activités qui porteraient atteinte à la biodiversité.- VNA