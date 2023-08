Hanoï (VNA) – Le STEAM Discovery Festival "STEAMese Festival 2023", sur le thème "Inspirer la créativité, débloquer la passion", s'est tenu le 27 août à Hanoï, réunissant de nombreux élèves, parents, enseignants et représentants d'écoles.Cet événement, organisé par l' ambassade des États-Unis à Hanoï , l'UNICEF, STEAM for Vietnam et l'Université Phenikaa, a permis aux enseignants, représentants d'écoles, parents et élèves de se connecter, d'échanger et d'acquérir auprès d'experts internationaux et nationaux des connaissances sur l'éducation STEAM, un concept d'enseignement interdisciplinaire qui combine les arts avec les matières traditionnelles : sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.Mme Nguyen Phuong Thuy, co-fondatrice de STEAM for Vietnam , a souligné l'importance de l'éducation STEAM de qualité, juste et équitable pour tous les enfants, en particulier les filles, afin que la jeune génération vietnamienne puisse réussir sur le marché mondial. Ce festival a été l'un des points culminants de la mission visant à offrir une éducation STEAM gratuite aux enfants conformément aux normes internationales.Kate Bartlett, attachée culturelle de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, a affirmé que la mission américaine au Vietnam s'engageait à soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de la formation. Cela permettra de créer une main-d'œuvre du 21e siècle prête à l'intégration mondiale.Lors de l'événement, des experts nationaux et internationaux, des décideurs politiques et des écoles ont participé à des débats et partagé les méthodes pédagogiques de l'éducation STEAM.Une série d'activités créatives et interactives dans le domaine des STEAM a attiré un grand nombre d'étudiants, de parents et d'enseignants venus de Hanoï, Lao Cai, Soc Trang et de plusieurs autres villes et provinces. -VNA