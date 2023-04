La docteure Nguyen Thi Huong, directrice générale du GSO. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 19 avril, à Hanoï, l'Office général des statistiques (GSO) a présenté les résultats d’un projet sur l’amélioration du système statistique national du Vietnam, financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).



Selon la docteure Nguyen Thi Huong, directrice générale du GSO, ce projet d'assistance technique à l'Office général des statistiques visait à garantir une capacité statistique renforcée pour développer, produire et diffuser des informations actualisées et fiables sur des sujets d'importance nationale et internationale, tels que l'énergie, l'environnement, la durabilité et le changement climatique, ainsi qu’améliorer des domaines tels que le renforcement des institutions, la diffusion d'informations, les technologies de l'information et de la communication.



Au 19 avril 2023, après près de cinq ans de mise en œuvre, tout le travail a été accompli et le projet a abouti à de bons résultats. Il a permis d’améliorer progressivement le système de statistiques énergétiques du Vietnam conformément aux normes internationales, d’aider le GSO à rédiger, pour la première fois, un rapport complet et détaillé sur des questions environnementales.



En outre, des experts italiens ont aidé l'Office général des statistiques à créer un nouveau site web facile à utiliser, avec une interface conviviale et un accès simple.



Le projet a également favorisé l’application de technologies de pointe dans la production de statistiques pour garantir des statistiques exactes et opportunes.



Selon l’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Antonio Alessandro, avec un budget de 650.000 euros pour une mise en oeuvre de 5 à 6 ans, le projet comprenait des activités d'assistance technique et une aide non remboursable dans le but de consolider et de développer les capacités de l'Office général des statistiques du Vietnam. Il a affirmé le rôle important du projet dans le programme de soutien officiel du gouvernement italien au Vietnam.-VNA