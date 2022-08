Lors du spectacle. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité central de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam a organisé le 10 août au soir à Hanoï un spectacle à l’occasion du 61e anniversaire de la catastrophe de l’agent orange au Vietnam et de la Journée des victimes de l’agent orange (10 août).



Le spectacle a été organisé grâce à une collaboration avec le bureau de la permanence du Comité directeur national pour le traitement des conséquences des bombes et des mines et des produits chimiques toxiques après la guerre au Vietnam, ainsi que le Centre audiovisuel militaire.



Le programme comprenait des performances artistiques mais aussi des reportages, des rencontres avec des personnes, vietnamiennes comme étrangères, qui ont apporté des contributions actives au traitement des conséquences des produits chimiques toxiques et à l’assistance des victimes de l’agent orange.



Lors du programme, de nombreux groupes et individus ont soutenu le Fonds pour les victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam.-VNA