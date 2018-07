Le feu a détruit 59 maisons. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Des représentants de l'ambassade du Vietnam, de l'Association khméro-vietnamienne et des hommes d'affaires vietnamiens au Cambodge ont rendu visite le 10 juillet à 60 familles, dont la plupart sont les Cambodgiens d'origine vietnamienne, affectées par l’incendie survenu le même jour dans la capitale cambodgienne.

L'ambassadeur Vu Quang Minh a remercié les autorités locales et la Croix-Rouge cambodgienne pour leur soutien opportun aux victimes et promis que l'ambassade du Vietnam et les organes concernés continueront leur aide en faveur de ceux-ci.

L'incendie s’est déclaré à 3h15 dans l’arrondissement de Russey Keo, détruisant 59 maisons et biens de 67 familles, dont 58 celles des Cambodgiens d’origine vietnamienne.

La conclusion finale montre que le feu a été causé par une panne d’électricité. 32 camions de pompiers ont été mobilisés sur place, mais la maîtrise du feu a rencontré de nombreuses difficultés à cause de la route trop petite et des maisons construites en bois.



A la nouvelle de l’incendie, l'ambassade vietnamienne et l'Association khméro-vietnamienne ont envoyé des responsables sur le site pour chercher les mesures d’assistance aux victimes. -VNA