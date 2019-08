Développement des toitures photovoltaïques au Vietnam. Photo: petrotimes.vn petrotimes.vn

Hanoi (VNA) – Le gouvernement allemand déploie un projet de coopération dans le développement de l'énergie renouvelable au Vietnam, d’un coût total de 14,5 millions d’euros (environ 375 milliards de dongs), sous forme d’aide non remboursable, par le biais de l'Institut de crédit pour la reconstruction de l'Allemagne (KfW).

Selon le représentant de l’ambassade d’Allemagne à Hanoi, Sebastian Paust, ce projet vise à aider entre 50.000 et 70.000 familles vietnamiennes à installer des systèmes d’électricité solaire, d’une production totale de 130 – 150 MWp.

Chaque famille, qui installe des panneaux photovoltaïques sur son toit, recevra une aide jusqu’à 6 millions de dôngs.

Le projet est mis en œuvre dans la période 2019-2021, en coordination avec le ministère de l’Industrie et du Commerce.

L'Allemagne soutiendra le Vietnam dans ses activités de développement des ressources humaines, l’élaboration des normes techniques, la recherche et le déploiement des programmes de financement pour encourager le secteur privé et les familles à développer les toitures photovoltaïques et gagner aussi de l’argent en revendant une partie de l'électricité produite.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a approuvé un programme de développement des toitures photovoltaïques au Vietnam pour la période 2019-2025, qui vise à soutenir la réalisation de la Stratégie nationale de développement des énergies renouvelables via des mesures de promotion du marché des technologies liées aux toitures photovoltaïques.

Le Vietnam a fixé l’objectif de porter à 6,5% le taux de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables d’ici 2020 et à 10,7% en 2030. –VNA