Un train à grande vitesse en Europe.



Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports vient d’envoyer un rapport au Comité de pilotage des grands ouvrages et projets nationaux du secteur des transports.

Selon le rapport, le ministère des Transports va soumettre au Bureau Politique pour examiner et donner les suggestions pour la position d'investissement dans le projet ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

Selon une étude menée par le ministère des Transports soumise aux autorités compétentes, le chemin de fer à grande vitesse transnationale aura une double voie, une longueur de 1.545 km, une vitesse maximale d’environ 320km/h. Le train va utiliser une technologie de propulsion distribuée.

L'investissement total est prévu d'environ 58,71 milliards de dollars, dont 1,98 milliard de dollars pour la libération du terrain ; 31,58 milliards de dollars pour la construction ; 15 milliards de dollars pour les équipements ; 5,82 milliards de dollars pour la gestion, les consultations et 4,07 milliards de dollars pour d’autres affaires imprévues.

Les travaux seront mis en oeuvre en deux phases : La première porte sur la construction du tronçon Hanoi - Vinh et celui Nha Trang - Ho Chi Minh-Ville, d’une longueur totale 665 km, avec un investissement total estimé à 24,72 milliards de dollars. Les travaux vont durer entre 2027 et 2031 et prendre fin vers 2032. La deuxième comprend le tronçon Vinh - Nha Trang, d’une longueur de 894 km, d’un investissement total estimé à 33,99 milliards de dollars. Le tronçon Vinh - Da Nang va être mis en service vers 2040 et celui Da Nang - Nha Trang entre 2045-2050.

Le chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud va traverser 20 villes et provinces de Hanoï à Ho Chi Minh-Ville.