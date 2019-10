Son La (VNA) – Une table ronde entre les Associations des anciens combattants de la province de Son La et de la province d’Oudomxay (Laos) a eu lieu mardi matin dans la province montagneuse vietnamienne.

Lors de l’événement, les deux parties se sont informées de la situation de développement socio-économique des deux provinces et ont échangé d’expériences concernant des activités des anciens combattants.

Les deux parties ont également discuté des questions relatives à l’édification du Parti, à la garantie de la stabilité politique, à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la participation à la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique, etc.

Elles ont convenu de coopérer dans la sensibilisation aux anciens combattants sur la solidarité, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats, les deux peuples Vietnam-Laos ainsi qu'entre les deux administrations et les deux associations des anciens combattants des deux localités.

Les deux parties continueront à échanger leurs expériences liées au développement de l'agriculture de hautes technologies, à promouvoir l'échange d'informations dans la recherche des restes de soldats et d'experts vietnamiens tombés dans la province d'Oudomxay, et à coopérer activement dans la garantie de la paix et la protection de la sécurité et de l’ordre social dans la localité.



Dans l'après-midi, les délégués des deux associations ont visité certains modèles de développement économique des membres de l'Association des anciens combattants de Son La. -VNA