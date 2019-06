Osaka (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ont continué de rencontrer le 29 juin des dirigeants étrangers, en marge du Sommet du G20 qui a lieu à Osaka au Japon.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président russe V. Poutine. Photo: VNA



Nguyen Xuan Phuc et le président russe V. Poutine, lors de leur rencontre, ont convenu d’accélérer la mise en œuvre des accords signés lors les visites officielles entre de dirigeants vietnamiens et russes, d’approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, notamment dans l’énergie, le pétrole, les hautes technologies.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre australien Scott Morrison. Photo: VNA



Le Premier ministre australien Scott Morrison a tenu en haute estime les liens bilatéraux et affirmé l’engagement du gouvernement de reclasser les relations bilatérales à un niveau plus élevé, de soutenir la présidence de l’ASEAN du Vietnam en 2020 et de promouvoir les relations Autralie-ASEAN. Il s’est tombés d’accord sur la proposition du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc de coordonner dans la mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique globale et progressiste et d’achever les négociations de l'Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP).

Scott Morrison et Nguyen Xuan Phuc ont discuté des questions régionales et mondiales, dont la consolidation de la paix, de la stabilité, de la liberté de la navigation maritime et aérienne.

La Premier ministre allemande, Angela Merkel, a estimé les activités d’échanges efficaces pour intensifier le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne. Les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre les mesures pour dynamiser les liens bilatéraux.

Nguyen Xuan Phuc et le président sud-coréen Moon Jae-in ont convenu d’accélérer les mesures pour resserrer les liens bilatéraux et coordonner dans les questions internationales, dont la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass a fait grand cas des réalisations obtenues par le Vietnam dans le développement socioéconomique, la réduction de la pauvreté, la construction des infrastructures. Il a affirmé la volonté de la banque de poursuivre son soutien au Vietnam dans les projets précis et en termes de politiques de développement durable.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président de la Banque asiatique pour le développement, Takehiko Nakao. Photo: VNA



Le président de la Banque asiatique pour le développement, Takehiko Nakao, prévoit la croissance annuelle de 7% du Vietnam pour cette année, estimant que le pays était un bon exemple pour le développement durable, la gestion économique, la réduction des dettes publiques. Il a affirmé que la banque souhaitait coopérer avec le Vietnam dans les infrastructures, le développement social, la réforme de la structure.

Il a demandé aux deux parties de signer bientôt un accord de crédit de 225 millions de dollars dans la santé et le développement des ressources humaines. Pour l’année fiscale 2019, la banque projette d’accorder au Vietnam un prêt de 315 millions de dollars pour déployer les projets d’adaptation aux changements climatiques et d’amélioration de l’environnement urbain.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a salué la responsabilité du Vietnam, tout en citant que le pays continuait d’envoyer ses soldats aux missions de maintien de la paix de l’ONU au Soudan du Sud.

Antonio Guterres et Nguyen Xuan Phuc ont discuté de la sécurité, du développement dans la région et le monde, outre des mesures pour resserrer la coopération entre l’ONU et l’ASEAN. -VNA