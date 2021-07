Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - La science et la technologie sont la solution pour le développement des zones peuplées de groupes ethniques minoritaires, a déclaré le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh lors d'une conférence tenue à Hanoï le 14 juillet.

Lors de l'événement pour examiner un programme national de science-technologie sur les affaires ethniques, le vice-Premier ministre a déclaré que la mise en œuvre de la politique du Parti en matière ethnique était la clé du succès.

Énumérant une série de mesures, notamment la formation des jeunes et l'application scientifique et technologique, il a déclaré qu'il est nécessaire de doter les membres des minorités ethniques de nouvelles compétences et de méthodes commerciales efficaces.

Les minorités ethniques dans de nombreuses localités ont appris à appliquer les avancées scientifiques et technologiques dans la production. Cependant, le taux de ménages pauvres reste élevé, a fait savoir Truong Hoa Binh.

Au cours de la période 2016-2020, 2.324 modèles d'application et de transfert technologique adaptés à 34 provinces et villes à population ethnique ont été élaborés. En conséquence, plus de 7.000 emplois ont été créés; 1.106 nouvelles technologies transférées ; près de 3.500 agents et techniciens publics et 45.328 agriculteurs formés. -VNA