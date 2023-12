Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Face à la pénurie de ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs, de nombreux experts et chefs d’entreprises estiment qu'il est nécessaire de concentrer les plus grandes ressources sur la formation pour disposer rapidement et suffisamment des ressources humaines pour suivre le développement de ce secteur.

Récemment, reconnaissant l'importance de l'industrie des semi-conducteurs, le Vietnam a tenté d'élaborer des politiques pour la formation afin de répondre aux besoins du marché. Actuellement, l’industrie des semi-conducteurs dispose de nombreux potentiels pour créer des percées favorisant un développement économique rapide et durable. Le gouvernement a identifié les semi-conducteurs comme l'un des neuf produits nationaux. Le développement de l'industrie des puces semi-conductrices contribuera à transformer les réalisations scientifiques et technologiques en biens commerciaux à haute valeur ajoutée.

Selon un rapport de la société Technavio, le marché vietnamien des semi-conducteurs devrait augmenter de 1,65 milliard de dollars au cours de la période 2021-2025, avec un taux de croissance d'environ 6,5 % par an. L’augmentation de la demande des consommateurs est la raison directe de la forte croissance des usines de semi-conducteurs au Vietnam et de l’attraction des capitaux. Avec l’augmentation des investissements dans l’industrie des semi-conducteurs, le Vietnam a le potentiel de devenir un partenaire de nombreux grands pays dans ce domaine.

En raison de la demande croissante de produits technologiques intelligents utilisant des composants semi-conducteurs, l’industrie des semi-conducteurs et la demande de main-d’œuvre pour ce domaine augmentent. La pénurie de ressources humaines est donc devenue une difficulté majeure.

Selon le professeur associé-docteur Nguyên Van Quy, les rapports internationaux montrent que le Vietnam manque de ressources humaines de haute qualité occupant des postes clés dans la conception et la production de puces et de microcircuits. Selon une enquête menée auprès de plus de 30 entreprises, de nombreuses entreprises, dont Samsung et LG, ont déclaré que chaque année, elles étaient prêtes à recruter des centaines d'employés pour produire des puces et des composants électroniques.

Les responsables du ministère de l'Information et des Communications estiment que la demande vietnamienne en ressources humaines dans les technologies de l'information et l'industrie numérique est d'environ 150 000 ingénieurs par an, mais qu'elle n'en satisfait actuellement qu'à 40 à 50 %. En particulier, la demande en ressources humaines dans la seule industrie des semi-conducteurs est de 5 000 à 10 000 ingénieurs/an, mais la capacité d'y répondre est inférieure à 20 %.

Actuellement, le ministère de l'Information et des Communications s'apprête à soumettre au gouvernement la stratégie nationale pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs. L'orientation principale est de développer l'industrie des semi-conducteurs dans un écosystème, combiné à l'attraction d'investissements étrangers, en donnant la priorité à l'attraction de processus à haute valeur ajoutée afin que le Vietnam puisse être autonome à certaines étapes de la chaîne industrielle.

Pour résoudre les problèmes à la fois urgents et stratégiques, la principale solution aujourd’hui consiste à former les ressources humaines. Le président du groupe FPT, Truong Gia Binh, a proposé au gouvernement de créer des conditions juridiques favorables et s'engage à investir dans la formation de 30 000 à 50 000 experts pour répondre aux besoins croissants de l'industrie.



Le ministère de l'Éducation et de la Formation, de son côté, élabore actuellement un plan d'action pour promouvoir la formation et augmenter rapidement la quantité et la qualité des ressources humaines, en particulier les ingénieurs concepteurs de micropuces. A présent, il y a 35 établissements d'enseignement supérieur et de formation au Vietnam qui forment directement dans ce domaine ou dans un domaine connexe.



En outre, le ministère de l'Éducation et de la Formation a coopéré étroitement avec des sociétés mondiales de technologie de l'information pour évaluer avec précision le nombre de ressources humaines nécessaires à l'industrie des semi-conducteurs. En 2024, les universités recruteront plus de 1 000 travailleurs directs dans le domaine de la conception de puces semi-conductrices, et les domaines connexes en recruteront plus de 7 000. Le nombre d'inscriptions augmentera progressivement chaque année.

Le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, propose d'élaborer un plan pour transférer les étudiants des filières de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'automatisation et de la mécatronique vers la formation en semi-conducteurs afin d'augmenter le taux de formation de 4 000 personnes chaque année. -VNA