Un "ao dài" en brocatelle présenté lors du défilé en Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Un défilé d’une collection de la styliste vietnamienne Minh Hanh a eu lieu dans la soirée du 20 octobre à Moscou, en Russie.

Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam en Russie et des partenaires russes, dont le Musée d'Art des peuples d'Orient, ce défilé a présenté au public plus de 70 pièces fabriquées à partir de la brocatelle de l’ethnie Ta Oi et de la soie vietnamienne.

A côté des tenues ingénieusement conçues, le public russe a pu assister au processus de tissage de la brocatelle des Ta Oi, effectué par une artisane de cette ethnie.

Une artisane de l’ethnie Ta Oi présente le processus de tissage de la brocatelle à des visiteuses russes. Photo : VNA

Selon la styliste Minh Hanh, une exposition sur la soie et la brocatelle doit être organisée le 21 octobre à Kolomna, surnommée comme "ville de la soie de la Russie". Elle a déclaré espérer qu’elle pourrait organiser prochainement un défilé de mode à Saint-Pétersbourg.

Il s’agissait de la 3e fois que la styliste Minh Hanh présentait ses créations en Russie. Auparavant, elle avait fait un exposé sur l’ao dài (robe traditionnelle des Vietnamiennes) à l'Université linguistique d'Etat de Moscou, fin 2018, et un défilé d’ao dài et de robes en brocatelle au Musée d'Art des peuples d'Orient, en juin dernier.

D’après une officielle de l’ambassade du Vietnam en Russie, ce défilé est l'un des programmes éminents organisés dans le cadre de l’Année croisée de l'amitié Vietnam-Russie.-VNA